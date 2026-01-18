Кассиус Робертсон продолжит карьеру в испанской «Гран Канарии» — источник

Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон продолжит карьеру в испанском клубе «Гран Канария». Об этом сообщает испанский баскетбольный инсайдер Чема де Лукас. Детали нового соглашения пока не разглашаются.

Робертсон начинал сезон в роли важного игрока ротации, трижды выходя в стартовой пятёрке «Локо» в первых четырёх матчах сезона, но постепенно потерял место в основном составе. А после прихода нового главного тренера Томислава Томовича он сыграл всего 14 минут во встрече с «Енисеем» и не выходил на площадку в матче с МБА-МАИ.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Робертсон проводил на паркете в среднем 21,31 минуты за игру, набирая 8,3 очка. Возвращение после травмы Джеремайи Мартина сократило его игровое время.