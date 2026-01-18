Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кассиус Робертсон продолжит карьеру в испанской «Гран Канарии» — источник

Кассиус Робертсон продолжит карьеру в испанской «Гран Канарии» — источник
Комментарии

Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон продолжит карьеру в испанском клубе «Гран Канария». Об этом сообщает испанский баскетбольный инсайдер Чема де Лукас. Детали нового соглашения пока не разглашаются.

Робертсон начинал сезон в роли важного игрока ротации, трижды выходя в стартовой пятёрке «Локо» в первых четырёх матчах сезона, но постепенно потерял место в основном составе. А после прихода нового главного тренера Томислава Томовича он сыграл всего 14 минут во встрече с «Енисеем» и не выходил на площадку в матче с МБА-МАИ.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Робертсон проводил на паркете в среднем 21,31 минуты за игру, набирая 8,3 очка. Возвращение после травмы Джеремайи Мартина сократило его игровое время.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android