Секулич прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (85:95).

«Все проблемы начались в дебюте игры. Хозяева вышли на паркет с энергией, настроенными на борьбу, но наша реакция была очень плохой. Мы потеряли концентрацию. Они обрели уверенность в нападении, играя агрессивно в обороне. Мы теряли мяч без всякой причины. В первой половине они набрали 10 очков за счёт подбора в атаке.

Вторая половина была немного иной. Мы по-другому справлялись с давлением, были более сосредоточены, допускали меньше ошибок, не растерялись, нашли пять игроков, которые отлично поработали. Хозяева паркета заслужили эту победу», — приводит слова Секулича пресс-служба санкт-петербургского клуба.