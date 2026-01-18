Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Секулич прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (85:95).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
109 : 46
Самара
Самарская область
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 17, Эллис - 15, Карданахишвили - 11, Пынько - 8, Писклов - 8, Новиков - 7, Далтон - 7, Герасимов - 7, Даглас - 6, Петенев - 4, Белянков
Самара: Михайловский - 16, Пивцайкин - 7, Саврасов - 7, Шейко - 5, Кузнецов - 3, Косяков - 3, Чикарев - 3, Минченко - 2, Походяев, Летино

«Все проблемы начались в дебюте игры. Хозяева вышли на паркет с энергией, настроенными на борьбу, но наша реакция была очень плохой. Мы потеряли концентрацию. Они обрели уверенность в нападении, играя агрессивно в обороне. Мы теряли мяч без всякой причины. В первой половине они набрали 10 очков за счёт подбора в атаке.

Вторая половина была немного иной. Мы по-другому справлялись с давлением, были более сосредоточены, допускали меньше ошибок, не растерялись, нашли пять игроков, которые отлично поработали. Хозяева паркета заслужили эту победу», — приводит слова Секулича пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android