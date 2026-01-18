Скидки
Томович: сегодняшняя победа — заслуга каждого из игроков, выходивших на площадку

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович после победы над «Зенитом» (95:85) в матче недели Единой лиги ВТБ подчеркнул важность командной игры и обороны.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
95 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мартин - 26, Джонсон - 16, Мур - 16, Ищенко - 11, Миллер - 9, Хантер - 8, Коновалов - 3, Темиров - 2, Квитковских - 2, Попов - 2, Шеянов, Самойленко
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 16, Емченко - 10, Шаманич - 10, Роберсон - 8, Карасёв - 8, Рэндольф - 8, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Жбанов, Узинский, Кривых

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что сегодняшняя победа — заслуга каждого из игроков, выходивших на площадку, вне зависимости от того, кто сколько провёл времени и набрал очков. Важно, что все отлично работали в защите и отдавали энергию именно так, как это нужно команде, доигрывали до конца каждый эпизод.

Моё мнение — «Локомотив» должен быть силён прежде всего именно командной игрой. Сложно рассчитывать, что мы в каждой игре будем вести 20 очков к большому перерыву, поэтому нужно давать свой максимум всегда, каждую секунду на площадке. В первую очередь в обороне. Когда ты выкладываешься в защите, делая сложную часть игры, у тебя появляется свобода в атаке. Большие матчи выигрывает защита.

Очень рад, что нам сегодня удалось одержать победу — она должна придать нам уверенности, дать понимание, что мы на правильном пути», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

Благодаря этой победе «Локо» поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице, а «Зенит», наоборот, опустился.

Следующий матч краснодарцы проведут 25 января дома с «Самарой», а «Зенит» сыграет 21 января в гостях с МБА-МАИ.

Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
