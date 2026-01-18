Томович: сегодняшняя победа — заслуга каждого из игроков, выходивших на площадку

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович после победы над «Зенитом» (95:85) в матче недели Единой лиги ВТБ подчеркнул важность командной игры и обороны.

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что сегодняшняя победа — заслуга каждого из игроков, выходивших на площадку, вне зависимости от того, кто сколько провёл времени и набрал очков. Важно, что все отлично работали в защите и отдавали энергию именно так, как это нужно команде, доигрывали до конца каждый эпизод.

Моё мнение — «Локомотив» должен быть силён прежде всего именно командной игрой. Сложно рассчитывать, что мы в каждой игре будем вести 20 очков к большому перерыву, поэтому нужно давать свой максимум всегда, каждую секунду на площадке. В первую очередь в обороне. Когда ты выкладываешься в защите, делая сложную часть игры, у тебя появляется свобода в атаке. Большие матчи выигрывает защита.

Очень рад, что нам сегодня удалось одержать победу — она должна придать нам уверенности, дать понимание, что мы на правильном пути», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

Благодаря этой победе «Локо» поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице, а «Зенит», наоборот, опустился.

Следующий матч краснодарцы проведут 25 января дома с «Самарой», а «Зенит» сыграет 21 января в гостях с МБА-МАИ.