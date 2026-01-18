«Уралмаш» повторил рекорд Единой лиги ВТБ, который держится более 10 лет

Екатеринбургский «Уралмаш» повторил рекорд Единой лиги ВТБ в матче с «Самарой» из одноимённого города, завершившемся со счётом 109:46 в пользу подопечных Антона Юдина. Разница в счёте по итогам встречи составила 63 балла, что стало повторением самого крупного разгрома в истории Единой лиги. Ранее с такой же разницей в счёте в 2014 году краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил эстонский «Калев».

Напомним, самыми эффективными в составе хозяев стали сразу два баскетболиста — американский центровой Тайрелл Нэльсон и российский разыгрывающий Антон Карданахишвили. Нэльсон записал на свой счёт 19 очков, три подбора, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+26». У Карданахишвили 11 очков, шесть подборов, семь передач, пять перехватов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

В составе «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский, в его активе 16 очков, восемь подборов, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+18».