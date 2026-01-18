Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» повторил рекорд Единой лиги ВТБ, который держится более 10 лет

«Уралмаш» повторил рекорд Единой лиги ВТБ, который держится более 10 лет
Комментарии

Екатеринбургский «Уралмаш» повторил рекорд Единой лиги ВТБ в матче с «Самарой» из одноимённого города, завершившемся со счётом 109:46 в пользу подопечных Антона Юдина. Разница в счёте по итогам встречи составила 63 балла, что стало повторением самого крупного разгрома в истории Единой лиги. Ранее с такой же разницей в счёте в 2014 году краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил эстонский «Калев».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
109 : 46
Самара
Самарская область
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 17, Эллис - 15, Карданахишвили - 11, Пынько - 8, Писклов - 8, Новиков - 7, Далтон - 7, Герасимов - 7, Даглас - 6, Петенев - 4, Белянков
Самара: Михайловский - 16, Пивцайкин - 7, Саврасов - 7, Шейко - 5, Кузнецов - 3, Косяков - 3, Чикарев - 3, Минченко - 2, Походяев, Летино

Напомним, самыми эффективными в составе хозяев стали сразу два баскетболиста — американский центровой Тайрелл Нэльсон и российский разыгрывающий Антон Карданахишвили. Нэльсон записал на свой счёт 19 очков, три подбора, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+26». У Карданахишвили 11 очков, шесть подборов, семь передач, пять перехватов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

В составе «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский, в его активе 16 очков, восемь подборов, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+18».

Материалы по теме
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android