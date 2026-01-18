УНИКС одержал девятую подряд победу в Единой лиге, обыграв МБА-МАИ

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал столичную МБА-МАИ. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 82:71 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. Также 19 очков на счету Джалена Рейнольдса. По 11 очков набрали Дмитрий Кулагин и Андрей Лопатин.

В составе МБА-МАИ 18 очков и пять подборов на свой счёт записал Павел Савков. По 10 очков набрали Паша Исмаилов и Александр Платунов.

УНИКС одержал девятую подряд победу в Единой лиге. МБА-МАИ потерпела третье поражение кряду в регулярном чемпионате.