УНИКС — МБА-МАИ, результат матча 28 сентября 2025, счет 82:71, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС одержал девятую подряд победу в Единой лиге, обыграв МБА-МАИ
В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал столичную МБА-МАИ. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 82:71 в пользу хозяев паркета.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
82 : 71
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 19, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Брюэр - 9, Захаров - 6, Швед - 5, Беленицкий - 2, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 18, Исмаилов - 10, Платунов - 10, Гудумак - 7, Певнев - 7, Балашов - 6, Комолов - 5, Зайцев - 5, Барашков - 3, Падиус, Воронов, Огарков

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. Также 19 очков на счету Джалена Рейнольдса. По 11 очков набрали Дмитрий Кулагин и Андрей Лопатин.

В составе МБА-МАИ 18 очков и пять подборов на свой счёт записал Павел Савков. По 10 очков набрали Паша Исмаилов и Александр Платунов.

УНИКС одержал девятую подряд победу в Единой лиге. МБА-МАИ потерпела третье поражение кряду в регулярном чемпионате.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
