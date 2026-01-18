Скидки
Единая лига – 2025/2026: результаты на 18 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 18 января
В воскресенье, 18 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 18 января:

«Уралмаш» — «Самара» — 109:46;
«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 95:85;
УНИКС — МБА-МАИ — 82:71.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 19 побед и два поражения в 21 матче. На втором месте располагается УНИКС, у которого в 21 игре также 19 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
