Перасович прокомментировал победу УНИКСа над МБА-МАИ в домашнем матче

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после победы его подопечных над МБА-МАИ (82:71).

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. В то же время отмечу МБА — они показали хороший, умный баскетбол и создали нам проблемы. Мы проявили серьёзность, а игра получилась равной во многом из-за того, что сейчас мы находимся не в лучшем моменте. У нас была сложная выездная серия, ещё много травм и болезней. Поэтому повторюсь, я рад победе, она для нас важна», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

Победа стала для УНИКСа 23-й подряд домашней в регулярных чемпионатах, а Перасович провёл 200-й матч во главе команды. Следующую встречу казанцы проведут 21 января в гостях с «Самарой».