Перасович прокомментировал победу УНИКСа над МБА-МАИ в домашнем матче
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после победы его подопечных над МБА-МАИ (82:71).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
82 : 71
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 19, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Брюэр - 9, Захаров - 6, Швед - 5, Беленицкий - 2, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 18, Исмаилов - 10, Платунов - 10, Гудумак - 7, Певнев - 7, Балашов - 6, Комолов - 5, Зайцев - 5, Барашков - 3, Падиус, Воронов, Огарков
«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. В то же время отмечу МБА — они показали хороший, умный баскетбол и создали нам проблемы. Мы проявили серьёзность, а игра получилась равной во многом из-за того, что сейчас мы находимся не в лучшем моменте. У нас была сложная выездная серия, ещё много травм и болезней. Поэтому повторюсь, я рад победе, она для нас важна», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.
Победа стала для УНИКСа 23-й подряд домашней в регулярных чемпионатах, а Перасович провёл 200-й матч во главе команды. Следующую встречу казанцы проведут 21 января в гостях с «Самарой».
