Карасёв — о поражении от УНИКСа: мы смогли играть на равных, бороться можем со всеми

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение от УНИКСа (71:82) и отметил, что его команда вновь доказала свою способность конкурировать с лидерами чемпионата.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
82 : 71
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 19, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Брюэр - 9, Захаров - 6, Швед - 5, Беленицкий - 2, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 18, Исмаилов - 10, Платунов - 10, Гудумак - 7, Певнев - 7, Балашов - 6, Комолов - 5, Зайцев - 5, Барашков - 3, Падиус, Воронов, Огарков

«Если брать защиту, всё то, что мы готовили и сделали, сработало. 82 очка от УНИКСа на его площадке — не идеально, конечно, но довольно неплохо. Плюс могли пропустить меньше, если бы допустили чуть меньше собственных невынужденных ошибок в нападении, после которых казанцы убегали в быстрый отрыв. Пока забивали свои мячи, вели в счёте, но затем класс соперника всё же сказался. В концовке УНИКС забил несколько очень тяжёлых бросков, которые, по сути, и решили исход.

Есть за что сегодня похвалить ребят, даже в концовке были шансы, когда сократили отставание до «-5», но смазали несколько не самых сложных мячей. Январь у нас очень непростой, много игр, при этом почти все — с командами из верхней части таблицы. Мы выступили достойно, это важно для парней, чтобы они вновь поверили в свои силы. Мы смогли играть на равных, что ещё раз доказывает: когда выполняем то, что должны, бороться можем абсолютно со всеми», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.

