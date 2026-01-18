Скидки
«Денвер» без Йокича выигрывает больший процент матчей, чем с Николой в сезоне-2025/2026

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» без своего лидера Николы Йокича выигрывает больший процент матчей, чем с ним на площадке. В нынешнем сезоне без Николы коллектив одержал семь побед в 10 встречах (70%), в то время как с Йокичем они выиграли лишь 68,8% — 22 победы при 10 поражениях.

В настоящий момент «Денвер» делит вторую строчку Западной конференции с балансом 29 побед и 13 поражений.

Отметим, травма Йокича и его возможное длительное отсутствие могут повлиять на его личные достижения. Если он пропустит ещё семь матчей в этом регулярном сезоне, автоматически потеряет право претендовать на индивидуальные награды по итогам чемпионата.

