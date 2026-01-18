Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович заявил, что УНИКС планирует завершить сезон с шестью легионерами

Перасович заявил, что УНИКС планирует завершить сезон с шестью легионерами
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ (82:71) заявил, что команда планирует усилить состав ещё одним легионером и рассчитывает на скорое возвращение Пэриса Ли.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
82 : 71
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 19, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Брюэр - 9, Захаров - 6, Швед - 5, Беленицкий - 2, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 18, Исмаилов - 10, Платунов - 10, Гудумак - 7, Певнев - 7, Балашов - 6, Комолов - 5, Зайцев - 5, Барашков - 3, Падиус, Воронов, Огарков

«Когда вернётся Пэрис Ли? Ожидаем, что скоро. Возможно, дней через пять он начнёт тренироваться без контакта. Рассчитываем, что он сможет сыграть в следующем домашнем матче с «Пари НН». Это пока не гарантия. За этот период он пару раз был близок к возвращению, но снова что-то случалось. Что касается Дишон Пьерра, ему времени нужно больше.

Да, Тай Брюэр совершает некоторые ошибки, потому что ещё не до конца знает все правила. Думаю, когда вернётся Пэрис, Тай проявит себя лучше.

Хотим ли мы подписать нового игрока? Да, предполагаем подписать ещё одного иностранца. Пока не можем найти подходящего, но рассчитываем завершить сезон с шестью легионерами», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

Сейчас читают:
УНИКС заполучил 25-летнего американца: что известно о новичке Тайроне Брюэре
УНИКС заполучил 25-летнего американца: что известно о новичке Тайроне Брюэре
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android