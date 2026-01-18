Перасович заявил, что УНИКС планирует завершить сезон с шестью легионерами

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ (82:71) заявил, что команда планирует усилить состав ещё одним легионером и рассчитывает на скорое возвращение Пэриса Ли.

«Когда вернётся Пэрис Ли? Ожидаем, что скоро. Возможно, дней через пять он начнёт тренироваться без контакта. Рассчитываем, что он сможет сыграть в следующем домашнем матче с «Пари НН». Это пока не гарантия. За этот период он пару раз был близок к возвращению, но снова что-то случалось. Что касается Дишон Пьерра, ему времени нужно больше.

Да, Тай Брюэр совершает некоторые ошибки, потому что ещё не до конца знает все правила. Думаю, когда вернётся Пэрис, Тай проявит себя лучше.

Хотим ли мы подписать нового игрока? Да, предполагаем подписать ещё одного иностранца. Пока не можем найти подходящего, но рассчитываем завершить сезон с шестью легионерами», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.