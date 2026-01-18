Вембаньяма высказался о создании имиджа в НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», высказался о создании имиджа в лиге.

«Если мы хотим остаться в этой лиге надолго, не можем играть какую-то роль в течение 15-20 лет. Если ты считаешь себя хорошим человеком, просто будь собой. Иногда люди будут злиться на тебя, иногда будут любить. Пока сам счастлив и полон энергии, играя в баскетбол, у тебя будет прекрасная жизнь», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Вембаньяма стал четвёртым игроком в истории НБА, кто быстрее всех набрал 500 блок-шотов за карьеру.