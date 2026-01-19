Центровой «Индианы» — о сотрясении мозга: не думал, что это будет настолько серьёзно

Центровой «Индианы Пэйсерс» Айзея Джексон рассказал о симптомах после полученного в декабре сотрясения мозга. Джексон получил травму 22 декабря после столкновения с центровым «Бостона Селтикс» Неемиашем Кетой, после чего баскетболист пропустил несколько недель и только недавно вернулся к играм.

«Я тогда понял, что это оно, что надо просто отдыхать. После этого вернулся в раздевалку, меня тошнило, голова болела. На следующий день становилось только хуже. Не думал, что это будет настолько серьёзно. Думал, что за день-два пройдёт, но восстановление заняло много времени», — приводит слова Джексона издание Indianapolis Star.

К баскетбольной активности он вернулся только в начале января, а в игре с «Детройт Пистонс» сыграл впервые после травмы. Сам игрок отмечает, что пока не вышел на готовность в 100%.

«Я в хорошей форме, но это не тот уровень, что был раньше. Над этим работаю», — добавил Джексон.