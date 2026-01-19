Форвард «Локо» Майкл Мур: у нас сильная команда, надо правильно реализовывать потенциал

Американский форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур прокомментировал свой рекорд в матче Единой лиги ВТБ и рассказал о задачах команды. В игре с «Зенитом» баскетболист набрал 16 очков. «Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 95:85.

«Стараюсь становиться лучше каждый день, работаю, обретаю уверенность, пытаюсь дать команде максимум того, что от меня требуется, прежде всего в обороне. Сейчас для нас всех главное — стабильно держать нужный уровень. У нас ведь сильная команда, надо правильно реализовывать свой потенциал. Именно об этом мы говорим на каждой тренировке, каждом собрании», — приводит слова Майкла Мура пресс-служба «Локомотива-Кубань».