Баскетбол

Форвард «Локо» Майкл Мур: у нас сильная команда, надо правильно реализовывать потенциал

Форвард «Локо» Майкл Мур: у нас сильная команда, надо правильно реализовывать потенциал
Американский форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур прокомментировал свой рекорд в матче Единой лиги ВТБ и рассказал о задачах команды. В игре с «Зенитом» баскетболист набрал 16 очков. «Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 95:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
95 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мартин - 26, Джонсон - 16, Мур - 16, Ищенко - 11, Миллер - 9, Хантер - 8, Коновалов - 3, Темиров - 2, Квитковских - 2, Попов - 2, Шеянов, Самойленко
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 16, Емченко - 10, Шаманич - 10, Роберсон - 8, Карасёв - 8, Рэндольф - 8, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Жбанов, Узинский, Кривых

«Стараюсь становиться лучше каждый день, работаю, обретаю уверенность, пытаюсь дать команде максимум того, что от меня требуется, прежде всего в обороне. Сейчас для нас всех главное — стабильно держать нужный уровень. У нас ведь сильная команда, надо правильно реализовывать свой потенциал. Именно об этом мы говорим на каждой тренировке, каждом собрании», — приводит слова Майкла Мура пресс-служба «Локомотива-Кубань».

