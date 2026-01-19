Скидки
Стивен Эй Смит рассказал, что игроки перестали с ним общаться после критики в адрес Бронни

Стивен Эй Смит рассказал, что игроки перестали с ним общаться после критики в адрес Бронни
Известный аналитик и журналист Стивен Эй Смит высказался о своих комментариях о Бронни Джеймсе, сыне одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По словам журналиста, его комментарии о Бронни Джеймсе привели к тому, что Дрэймонд Грин и другие игроки НБА перестали с ним общаться.

Напомним, Эй Смит неоднократно критиковал Бронни Джеймса за его игровые навыки. Публичная конфронтация между Леброном и Эй Смитом состоялась после матча «Лейкерс» с клубом «Нью-Йорк Никс», который состоялся 7 марта.

Нынешний сезон стал вторым в профессиональной карьере 20-летнего баскетболиста. Сын 40-летнего Леброна Джеймса был выбран на драфте НБА 2024 года под общим 55-м номером.

