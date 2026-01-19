Скидки
В США оценили игру россиянина Кирилла Елатонцева в NCAA

В США оценили игру россиянина Кирилла Елатонцева в NCAA
Американский журналист Джош Каллауэй высоко оценил игру российского центрового Кирилла Елатонцева, выступающего за команду университета Оклахомы «Оклахома Сунерз».

«Чрезвычайно впечатлён Кириллом Елатонцевым. Парень вошёл в состав по ходу сезона и не просто адаптировался, а более чем уверенно проявляет себя», — написал Каллауэй на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации следствие отказалось возбуждать уголовное дело по обвинению в уклонении от призыва на военную службу в отношении Елатонцева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

