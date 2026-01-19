Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма отреагировал на намерение Энтони Эдвардса забить данк через него

Вембаньяма отреагировал на намерение Энтони Эдвардса забить данк через него
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал недавние слова лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Ранее американец заявил, что когда-нибудь забросит сверху через Вембаньяму.

«Все эти годы я постараюсь ставить ему блок-шоты чаще, чем он будет забивать сверху через меня», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 10,9 подбора и отдавал три результативные передачи.

Сейчас читают:
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Видео
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android