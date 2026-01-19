Вембаньяма отреагировал на намерение Энтони Эдвардса забить данк через него

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал недавние слова лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Ранее американец заявил, что когда-нибудь забросит сверху через Вембаньяму.

«Все эти годы я постараюсь ставить ему блок-шоты чаще, чем он будет забивать сверху через меня», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 10,9 подбора и отдавал три результативные передачи.

