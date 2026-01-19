«Бруклин» крупно проиграл «Чикаго» в НБА. Егор Дёмин набрал 11 очков

В ночь с 18 на 19 января мск на паркете «Юнайтед-центр» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 124:102.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал в данном матче 11 очков, один подбор и одна результативная передача. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт — 24 очка, четыре подбора и три ассиста. Больше всех очков (16) в составе «Нетс» набрал француз Нолан Траоре.

В следующем матче «Чикаго» дома сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс». «Бруклин» на своём паркете примет «Финикс Санз». Оба матча пройдут 20 января.