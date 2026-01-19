Скидки
Главная Баскетбол Новости

Чикаго Буллз — Бруклин Нетс, результат матча 19 января 2026, счет 124:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026, Егор Дёмин

«Бруклин» крупно проиграл «Чикаго» в НБА. Егор Дёмин набрал 11 очков
Комментарии

В ночь с 18 на 19 января мск на паркете «Юнайтед-центр» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 124:102.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Досунму - 19, Вучевич - 17, Бузелис - 17, Смит - 12, Хаертер - 11, Джонс - 10, Окоро - 9, Терри - 3, Картер - 2, Филлипс, Олбрич
Бруклин Нетс: Траоре - 16, Вульф - 14, Уилсон - 14, Клэкстон - 12, Дёмин - 11, Мартин - 11, Мэнн - 9, Клауни - 7, Шарп - 5, Томас - 3, Пауэлл, Портер

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал в данном матче 11 очков, один подбор и одна результативная передача. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт — 24 очка, четыре подбора и три ассиста. Больше всех очков (16) в составе «Нетс» набрал француз Нолан Траоре.

В следующем матче «Чикаго» дома сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс». «Бруклин» на своём паркете примет «Финикс Санз». Оба матча пройдут 20 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
