Дюрант занял шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА. Впереди — Майкл Джордан

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:110.

Дюрант провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 18 очков (5 из 18 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), восемь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что в этом матче 37-летний Кевин Дюрант обошёл члена Зала славы баскетбола Дирка Новицки (31 560 очков) и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

Теперь впереди него — только легендарный Майкл Джордан, на счету которого 32 292 очка. В первую четвёрку входят Леброн Джеймс (42 703), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928) и Коби Брайант (33 643).