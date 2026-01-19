Скидки
Дюрант занял шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА. Впереди — Майкл Джордан

Дюрант занял шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА. Впереди — Майкл Джордан
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:110.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Смит II - 32, Шенгюн - 21, Томпсон - 20, Дюрант - 18, Шеппард - 11, Финни-Смит - 8, Адамс - 5, Окоги - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 21, Уильямсон - 20, Куин - 15, Пул - 13, Бей - 11, Мисси - 10, Пиви - 7, Хоукинс - 6, Маткович - 5, Фирс - 2, Джордан, Макгауэнс, Луни

Дюрант провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 18 очков (5 из 18 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), восемь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что в этом матче 37-летний Кевин Дюрант обошёл члена Зала славы баскетбола Дирка Новицки (31 560 очков) и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

Теперь впереди него — только легендарный Майкл Джордан, на счету которого 32 292 очка. В первую четвёрку входят Леброн Джеймс (42 703), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928) и Коби Брайант (33 643).

Комментарии
