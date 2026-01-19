Скидки
Баскетбол

Фернандес повторно выразил недовольство защитой «Бруклина» после разгромного поражения

Фернандес повторно выразил недовольство защитой «Бруклина» после разгромного поражения
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (102:124) раскритиковал свою команду за игру в обороне.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Досунму - 19, Вучевич - 17, Бузелис - 17, Смит - 12, Хаертер - 11, Джонс - 10, Окоро - 9, Терри - 3, Картер - 2, Филлипс, Олбрич
Бруклин Нетс: Траоре - 16, Вульф - 14, Уилсон - 14, Клэкстон - 12, Дёмин - 11, Мартин - 11, Мэнн - 9, Клауни - 7, Шарп - 5, Томас - 3, Пауэлл, Портер

— Перед игрой вы говорили, что во второй половине прошлой встречи у команды были проблемы с защитой. Что было не так сегодня?
— Сегодня защита подводила нас с самого начала, особенно в первой половине. Если посмотреть на счёт, то видно — мы пропустили слишком много очков, и это совершенно неприемлемо. Во второй половине защита тоже не была на должном уровне. Думаю, главная проблема — отсутствие стабильности и должной самоотдачи на протяжении всей игры. Временами мы старались, но в целом нам не хватало чёткой цели и настроя. Это и есть наша главная задача — выкладываться по полной и делать всё максимально осознанно.

Просто бегать по площадке недостаточно, каждое действие должно быть осмысленным и целенаправленным. Я считаю, что у нас есть все возможности для победы, независимо от того, кто находится на площадке. Но сегодня мы не показали своего лучшего баскетбола и не проявили максимума своих способностей. В первую очередь виню себя. Завтра будем разбирать видео, чтобы сыграть лучше в следующий раз, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

