Фернандес повторно выразил недовольство защитой «Бруклина» после разгромного поражения

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (102:124) раскритиковал свою команду за игру в обороне.

— Перед игрой вы говорили, что во второй половине прошлой встречи у команды были проблемы с защитой. Что было не так сегодня?

— Сегодня защита подводила нас с самого начала, особенно в первой половине. Если посмотреть на счёт, то видно — мы пропустили слишком много очков, и это совершенно неприемлемо. Во второй половине защита тоже не была на должном уровне. Думаю, главная проблема — отсутствие стабильности и должной самоотдачи на протяжении всей игры. Временами мы старались, но в целом нам не хватало чёткой цели и настроя. Это и есть наша главная задача — выкладываться по полной и делать всё максимально осознанно.

Просто бегать по площадке недостаточно, каждое действие должно быть осмысленным и целенаправленным. Я считаю, что у нас есть все возможности для победы, независимо от того, кто находится на площадке. Но сегодня мы не показали своего лучшего баскетбола и не проявили максимума своих способностей. В первую очередь виню себя. Завтра будем разбирать видео, чтобы сыграть лучше в следующий раз, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.