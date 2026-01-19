Скидки
В НБА признали ошибку судей в концовке проигранного «Оклахомой» матча

Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала отчёт о последних двух минутах матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 между «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер», который состоялся вчера, 18 января.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Адебайо - 30, Пауэлл - 19, Ларссон - 16, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 13, Гарднер - 11, Уэр - 7, Смит - 5, Йович - 3, Якуционис - 3, Жакез-мл., Хирроу, Джонсон, Митчелл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Уиггинс - 18, Митчелл - 15, Холмгрен - 14, Уоллес - 9, Уильямс - 8, Джо - 8, Карузо - 5, Дорт - 2, Уильямс - 2, Янгблад, Дженг, Уильямс

Напомним, в этом встрече победу одержал «Майами», а лёгкий форвард «Хит» Эндрю Уиггинс установил окончательный счёт, реализовав трёхочковый бросок в заключающую минуту.

В отчёте особо отмечается спорный эпизод, произошедший за 1 минуту 14 секунд до конца матча: защитнику «Оклахомы» Шею Гилджес-Александеру был назначен фол в нападении. Позже лига признала это судейское решение ошибочным.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В докладе говорится: «Пелле Ларссон подпрыгивает на финт Гилджес-Александера и сталкивается с ним в момент его броскового движения. Гилджес-Александер явно не идёт на соперника, чтобы инициировать контакт, поэтому судьи должны были зафиксировать фол у Ларссона с назначением штрафных бросков».

На момент указанного эпизода «Тандер» вели со счётом 120:117, и если бы изначально было принято правильное решение, гости могли бы довести разницу до пяти очков при успешной реализации штрафных.

Новости. Баскетбол
