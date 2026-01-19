В НБА признали ошибку судей в концовке проигранного «Оклахомой» матча

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала отчёт о последних двух минутах матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 между «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер», который состоялся вчера, 18 января.

Напомним, в этом встрече победу одержал «Майами», а лёгкий форвард «Хит» Эндрю Уиггинс установил окончательный счёт, реализовав трёхочковый бросок в заключающую минуту.

В отчёте особо отмечается спорный эпизод, произошедший за 1 минуту 14 секунд до конца матча: защитнику «Оклахомы» Шею Гилджес-Александеру был назначен фол в нападении. Позже лига признала это судейское решение ошибочным.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В докладе говорится: «Пелле Ларссон подпрыгивает на финт Гилджес-Александера и сталкивается с ним в момент его броскового движения. Гилджес-Александер явно не идёт на соперника, чтобы инициировать контакт, поэтому судьи должны были зафиксировать фол у Ларссона с назначением штрафных бросков».

На момент указанного эпизода «Тандер» вели со счётом 120:117, и если бы изначально было принято правильное решение, гости могли бы довести разницу до пяти очков при успешной реализации штрафных.