Леброн Джеймс набрал 51 000 очков в НБА с учётом плей-офф

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 45:36 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
52 : 51
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин, Смит, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич
Торонто Рэпторс: Лоусон, Дик, Могбо, Ингрэм, Барнс, Куикли, Мюррей-Бойлс, Темпл, Шид, Агбаджи, Мамукелашвили, Мартин, Баттл

Во время матча лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 51 000 очков в НБА, включая игры плей-офф. Для сравнения, ближайший к нему по этому показателю — завершивший карьеру Карим Абдул-Джаббар — набрал 44 149 очков.

Среди действующих игроков наиболее близок к 41-летнему Джеймсу лёгкий форвард Кевин Дюрант из «Хьюстон Рокетс», на счету которого 36 547 очков с учётом плей-офф.

