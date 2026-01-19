Леброн Джеймс набрал 51 000 очков в НБА с учётом плей-офф

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 45:36 в пользу домашней команды.

Во время матча лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 51 000 очков в НБА, включая игры плей-офф. Для сравнения, ближайший к нему по этому показателю — завершивший карьеру Карим Абдул-Джаббар — набрал 44 149 очков.

Среди действующих игроков наиболее близок к 41-летнему Джеймсу лёгкий форвард Кевин Дюрант из «Хьюстон Рокетс», на счету которого 36 547 очков с учётом плей-офф.