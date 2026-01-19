«Денвер» крупно проиграл «Шарлотт» в матче НБА, Джамал Мюррэй набрал лишь 16 очков

Утром 19 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 110:87.

Самым результативным игроком стал американский тяжёлый форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который записал в свой актив 23 очка, четыре подбора и одну результативную передачу. У хозяев больше всех очков (16) набрал канадский разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй.

В следующем матче «Денвер» встретится дома с «Лос-Анджелес Лейкерс» 21 января, а «Шарлотт» на своей площадке сыграет с «Кливленд Кавальерс» 22 января.