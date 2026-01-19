Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Шарлотт Хорнетс, результат матча 19 января 2026, счет 87:110, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Денвер» крупно проиграл «Шарлотт» в матче НБА, Джамал Мюррэй набрал лишь 16 очков
Комментарии

Утром 19 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 110:87.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Мюррэй - 16, Строутер - 15, Пикетт - 12, Уотсон - 11, Браун - 9, Ннаджи - 8, Холмс - 7, Хардуэй-младший - 6, Джонс - 2, Тайсон - 1, Гордон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 23, Колкбреннер - 17, Нуппель - 14, Секстон - 14, Салон - 13, Болл - 10, Бриджес - 7, Диабате - 4, Грин - 3, Коннотон - 3, Манн - 2, Джеймс

Самым результативным игроком стал американский тяжёлый форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который записал в свой актив 23 очка, четыре подбора и одну результативную передачу. У хозяев больше всех очков (16) набрал канадский разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй.

В следующем матче «Денвер» встретится дома с «Лос-Анджелес Лейкерс» 21 января, а «Шарлотт» на своей площадке сыграет с «Кливленд Кавальерс» 22 января.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Бруклин» крупно проиграл «Чикаго» в НБА. Егор Дёмин набрал 11 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android