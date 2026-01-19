Скидки
49 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Торонто» в НБА

49 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Торонто» в НБА
В ночь с 18 на 19 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева выиграли встречу со счётом 110:93.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 25, Дончич - 25, Джеймс - 24, Хатимура - 10, Смарт - 8, Винсент - 5, Хэйс - 3, Тимме - 3, Смит - 3, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Мамукелашвили - 20, Ингрэм - 19, Мюррей-Бойлс - 11, Куикли - 9, Лоусон - 5, Могбо - 4, Шид - 3, Дик, Темпл, Агбаджи, Мартин, Баттл

Самым результативным игроком у победителей стал Лука Дончич, у которого 25 очков, два подбора и семь передач. У Леброна Джеймса 24 очка, четыре подбора и семь передач.

У «Торонто» больше всех очков набрал американский лёгкий форвард Скотти Барнс, у него 22 очка, девять подборов и три передачи.

В следующем матче «Лейкерс» отправится в гости к «Денверу», а «Торонто» — к «Голден Стэйт».

