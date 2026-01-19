НБА: результаты игр 19 января
В ночь на 19 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В его рамках поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами завершившихся встреч.
НБА. Результаты матчей 19 января:
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:110;
«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 124:102;
«Денвер Наггетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 87:110;
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» — 110:93.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии