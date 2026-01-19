Скидки
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс назвал игрока НБА, на матчи с которым он настраивается особенно

Комментарии

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (123:126) поделился мнением о центровом соперников Викторе Вембаньяме и возможной роли француза как главного лица НБА.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 25, Джонсон - 20, Харпер - 9, Касл - 8, Корнет - 8, Барнс - 8, Шампани - 7, Уотерс III - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Ингрэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 55, Макдэниелс - 23, Рэндл - 17, Дивинченцо - 11, Беранже - 10, Хиланд - 7, Диллингэм, Джузэнг, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Миллер

«У «Сан-Антонио» есть Вемби. Он, как считается, должен быть лицом лиги.

На такие матчи я всегда настраиваюсь особенно. Виктор может забрать это себе. Мне кажется, нужно брать на себя весь груз ожиданий и соответствовать тому образу, который люди хотят видеть. А я всегда буду собой, несмотря ни на что. Мне не нужно слишком много давления», — приводит слова Эдвардса The Athletic.

Комментарии
