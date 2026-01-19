Энтони Эдвардс назвал игрока НБА, на матчи с которым он настраивается особенно

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (123:126) поделился мнением о центровом соперников Викторе Вембаньяме и возможной роли француза как главного лица НБА.

«У «Сан-Антонио» есть Вемби. Он, как считается, должен быть лицом лиги.

На такие матчи я всегда настраиваюсь особенно. Виктор может забрать это себе. Мне кажется, нужно брать на себя весь груз ожиданий и соответствовать тому образу, который люди хотят видеть. А я всегда буду собой, несмотря ни на что. Мне не нужно слишком много давления», — приводит слова Эдвардса The Athletic.

Главные новости дня: