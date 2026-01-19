Единая лига назвала символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 12 по 18 января). В список вошли два российских игрока (Антон Карданахишвили и Самсон Руженцев) и три иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Маркус Бингэм (УНИКС);

Ален Хаджибегович («Автодор»);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Антон Карданахишвили («Уралмаш»);

Самсон Руженцев (ЦСКА).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, в активе которого 19 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, аналогичный показатель побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

