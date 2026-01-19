Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ему нужно написать книгу». Джеймс Уорти — об игре Леброна в матче с «Торонто»

«Ему нужно написать книгу». Джеймс Уорти — об игре Леброна в матче с «Торонто»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Джеймс Уорти высказался об игре лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного сезона с «Торонто Рэпторс», который завершился победой «озёрников» со счётом 110:93. В этой встрече Джеймс набрал 24 очка, сделал семь передач и четыре подбора.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 25, Дончич - 25, Джеймс - 24, Хатимура - 10, Смарт - 8, Винсент - 5, Хэйс - 3, Тимме - 3, Смит - 3, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Мамукелашвили - 20, Ингрэм - 19, Мюррей-Бойлс - 11, Куикли - 9, Лоусон - 5, Могбо - 4, Шид - 3, Дик, Темпл, Агбаджи, Мартин, Баттл

«Ему совершенно необходимо написать книгу, в которой он бы рассказал, как стать настоящим спортсменом: как правильно готовиться, тренироваться, поддерживать отличную форму и сохранять здоровье — как физическое, так и психологическое. Таких людей, как он, мы ещё не видели. Уверен, он ещё не раз нас поразит», — приводит слова Уорти аккаунт Lakers Daily в социальной сети X.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android