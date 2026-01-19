«Ему нужно написать книгу». Джеймс Уорти — об игре Леброна в матче с «Торонто»

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Джеймс Уорти высказался об игре лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного сезона с «Торонто Рэпторс», который завершился победой «озёрников» со счётом 110:93. В этой встрече Джеймс набрал 24 очка, сделал семь передач и четыре подбора.

«Ему совершенно необходимо написать книгу, в которой он бы рассказал, как стать настоящим спортсменом: как правильно готовиться, тренироваться, поддерживать отличную форму и сохранять здоровье — как физическое, так и психологическое. Таких людей, как он, мы ещё не видели. Уверен, он ещё не раз нас поразит», — приводит слова Уорти аккаунт Lakers Daily в социальной сети X.