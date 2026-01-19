Названы пять команд, которые могут попытаться обменять Янниса Адетокунбо

Пять команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают возможность приберечь свои активы, чтобы попытаться заполучить тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом рассказал известный инсайдер НБА Зак Лоу.

«Атланта Хоукс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс» рассматривают возможность приберечь свои ресурсы для потенциальной сделки по Яннису сейчас или летом», — сказал Лоу в эфире NBA on Prime.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 9,5 подбора и отдавал 5,5 передачи.

