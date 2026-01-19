Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы пять команд, которые могут попытаться обменять Янниса Адетокунбо

Названы пять команд, которые могут попытаться обменять Янниса Адетокунбо
Комментарии

Пять команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают возможность приберечь свои активы, чтобы попытаться заполучить тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом рассказал известный инсайдер НБА Зак Лоу.

«Атланта Хоукс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс» рассматривают возможность приберечь свои ресурсы для потенциальной сделки по Яннису сейчас или летом», — сказал Лоу в эфире NBA on Prime.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 9,5 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android