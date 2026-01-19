Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн установил достижение, которое не покорялось ни одному игроку за последние 40 лет

Леброн установил достижение, которое не покорялось ни одному игроку за последние 40 лет
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 110:93.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 25, Дончич - 25, Джеймс - 24, Хатимура - 10, Смарт - 8, Винсент - 5, Хэйс - 3, Тимме - 3, Смит - 3, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Мамукелашвили - 20, Ингрэм - 19, Мюррей-Бойлс - 11, Куикли - 9, Лоусон - 5, Могбо - 4, Шид - 3, Дик, Темпл, Агбаджи, Мартин, Баттл

Как отмечает статистический аккаунт Automatic в социальной сети X, 41-летний Джеймс — единственный игрок лиги за последние 40 лет, который одержал не менее 60 побед над тремя разными командами, имея при этом процент побед не ниже 64%.

В частности, на его счету 63 победы над «Индианой Пэйсерс» с процентом успеха 64%, 60 побед над «Атлантой Хоукс» при показателе 76% и 60 побед над «Торонто » с процентом 77%.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android