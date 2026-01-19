Скидки
Баскетбол Новости

«Четыре болезни одновременно». Игрок ЦСКА Кливленд — о сыне, который был в реанимации

Американский баскетболист ЦСКА Антониус Кливленд поделился подробностями о недавней госпитализации своего сына. В конце декабря 2025 года стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Позже его перевезли в Москву. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, и он уже выписан из больницы.

«Я узнал о ситуации поздней ночью, и утренним рейсом, в 6:45, вылетел в Краснодар, чтобы быть с семьёй. Мы знали, что Кай в тяжёлом, но стабильном состоянии. Кая ввели в медикаментозный сон, а на следующее утро, 28 декабря, мы поехали в больницу и узнали, что у него пневмония, грипп плюс инфекция, и всё это на фоне астмы. Сразу четыре болезни атаковали его одновременно», — приводит слова Кливленда «Российская газета».

