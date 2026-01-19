«Нам за это платят — сложно жаловаться». Дончич оценил ожидаемое затяжное турне «Лейкерс»

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (110:93) прокомментировал предстоящее выездное турне своей команды.

— Впереди у вас восьмиматчевая выездная серия. Как собираетесь справляться с таким длительным путешествием?

— На самом деле для нас это совсем не в новинку. Это наша работа, и нам за неё платят, так что оправдания здесь ни к чему. Конечно, перелётов будет много, но я занимаюсь любимым делом и получаю за это деньги — сложно на что-то жаловаться, — заявил Дончич во время послематчевой пресс-конференции.