«Нам за это платят — сложно жаловаться». Дончич оценил ожидаемое затяжное турне «Лейкерс»

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (110:93) прокомментировал предстоящее выездное турне своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 25, Дончич - 25, Джеймс - 24, Хатимура - 10, Смарт - 8, Винсент - 5, Хэйс - 3, Тимме - 3, Смит - 3, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Мамукелашвили - 20, Ингрэм - 19, Мюррей-Бойлс - 11, Куикли - 9, Лоусон - 5, Могбо - 4, Шид - 3, Дик, Темпл, Агбаджи, Мартин, Баттл

— Впереди у вас восьмиматчевая выездная серия. Как собираетесь справляться с таким длительным путешествием?
— На самом деле для нас это совсем не в новинку. Это наша работа, и нам за неё платят, так что оправдания здесь ни к чему. Конечно, перелётов будет много, но я занимаюсь любимым делом и получаю за это деньги — сложно на что-то жаловаться, — заявил Дончич во время послематчевой пресс-конференции.

