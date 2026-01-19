Скидки
Главный тренер «Хьюстона» предположил, сколько рекордов установит Кевин Дюрант

Главный тренер «Хьюстона» предположил, сколько рекордов установит Кевин Дюрант
,
Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (119:110) высказался об игре лёгкого форварда команды Кевина Дюранта, который во время встречи вышел на чистое шестое место в истории лиги по набранным очкам, обойдя Дирка Новицки. По мнению Удоки, в будущем Дюрант сможет установить множество рекордов.

Кевин Дюрант — поистине выдающийся игрок для вашей команды, сейчас он занимает шестое место в списке лучших снайперов НБА. При этом он никогда не торопится с бросками, особенно в начале матча, и всегда находит правильное решение, когда его начинают опекать вдвоём. Какие ощущения от того, что он теперь с вами? Кевин всегда играет правильно — не тянет одеяло на себя, не уходит в изоляцию без острой необходимости. Он прекрасно понимает, что двойная опека — вопрос времени, и почти всегда принимает верное решение, доверяя завершение атаки партнёрам.
– Он очень самоотвержен на площадке, всегда готов отдать передачу. Уже сейчас у него за плечами множество достижений, поэтому он не спешит сделать всё и сразу. Вот, например, он недавно обошёл Дирка Новицки по набранным очкам. Но главное — он стабильно демонстрирует правильный баскетбол, без лишних эмоций и волнения, и, уверен, впереди у него ещё масса новых рекордов. Для нас большая удача иметь такого игрока в команде, — заявил Удока во время послематчевой пресс-конференции.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Смит II - 32, Шенгюн - 21, Томпсон - 20, Дюрант - 18, Шеппард - 11, Финни-Смит - 8, Адамс - 5, Окоги - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 21, Уильямсон - 20, Куин - 15, Пул - 13, Бей - 11, Мисси - 10, Пиви - 7, Хоукинс - 6, Маткович - 5, Фирс - 2, Джордан, Макгауэнс, Луни
Главные новости дня:

