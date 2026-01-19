Адам Сильвер рассказал о планах НБА в Италии

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время визита в Лондон (Великобритания) подтвердил, что лига намерена надолго закрепиться в Европе и развивать собственную командную структуру. По его словам, проект NBA Europe — «процесс на десятилетия», а успех будет измеряться не быстрым доходом, а устойчивым развитием баскетбола на континенте.

Сильвер отметил, что новые европейские франшизы планируются в Милане и Риме. В Милане НБА ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами — футбольными клубами «Милан» и «Интер», а также баскетбольной «Олимпией» — с целью обеспечить качественные арены и инфраструктуру для будущей команды. В Риме лига рассматривает возможность создать команду с нуля, ориентируясь на местный рынок и болельщиков.

Комиссионер подчеркнул, что инфраструктура арены и экономическая устойчивость команд будут ключевыми для успешной работы лиги.

«Мы хотим, чтобы каждая команда могла быть конкурентоспособной и финансово стабильной, а болельщики видели шанс своей команды бороться за титулы», — приводит слова Сильвера La Gazzetta dello Sport.

Главные новости дня: