Кевин Дюрант приблизился к Майклу Джордану в списке величайших снайперов НБА

Форварду «Хьюстон Рокетс» Кевину Дюранту необходимо набрать 731 очко, чтобы обойти легенду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в списке лучших снайперов лиги за всю историю в рамках регулярных чемпионатов.

На данный момент Дюрант набрал 31 562 очка (шестое место в НБА), а Джордан завершил карьеру с 32 292 очками (пятое место). Лидирует по результативности Леброн Джеймс с 42 727 очками, за ним следуют Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).

Дюранту сейчас 37 лет. К настоящему моменту он принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 26,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,6 передачи.

