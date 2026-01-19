Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант приблизился к Майклу Джордану в списке величайших снайперов НБА

Кевин Дюрант приблизился к Майклу Джордану в списке величайших снайперов НБА
Комментарии

Форварду «Хьюстон Рокетс» Кевину Дюранту необходимо набрать 731 очко, чтобы обойти легенду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в списке лучших снайперов лиги за всю историю в рамках регулярных чемпионатов.

На данный момент Дюрант набрал 31 562 очка (шестое место в НБА), а Джордан завершил карьеру с 32 292 очками (пятое место). Лидирует по результативности Леброн Джеймс с 42 727 очками, за ним следуют Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).

Дюранту сейчас 37 лет. К настоящему моменту он принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 26,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,6 передачи.

Сейчас читают:
Главный тренер «Хьюстона» предположил, сколько рекордов установит Кевин Дюрант

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android