«На грани отчаяния». ЦСКА — о подробностях недавней госпитализации сына Кливленда

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу недавней госпитализации сына игрока команды Антониуса Кливленда. В конце декабря 2025 года стало известно, что мальчик находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Позже его перевезли в Москву. Сейчас здоровью сына Антониуса ничего не угрожает, и он уже выписан из больницы.

«Эй Си сразу сообщил нам о ситуации, и наш медицинский штаб связался с лечащими врачами, чтобы получить всю информацию. Первые дни были пугающими, на грани отчаяния. По сути, перед нами стояли две задачи: спасти Кая и дать родителям ощущение спокойствия, ведь им тяжело было общаться с докторами и не было возможности видеть сына», — приводит слова Ватутина «Российская газета».

