Видео: группа мужчин избила арбитра после матча в Бразилии прямо на паркете

Резонансный инцидент случился в Бразилии после матча Национальной баскетбольной лиги (NBB) между клубами «Пато Баскете» и «Кашиас-ду-Сул». Арбитр Диего Чиконато подвергся нападению на площадке.

Игра завершилась победой «Кашиас-ду-Сул» со счётом 91:85 после двух овертаймов. Сразу после окончания встречи Чиконато был атакован несколькими мужчинами, связанными с «Пато». Арбитр получил множество ударов и смог встать на ноги только благодаря вмешательству игроков и службы безопасности. На место происшествия вызвали полицию.

Трое мужчин избили арбитра после матча в Бразилии:

По решению LNB, «Пато Баскете» будет проводить домашние игры без зрителей до дальнейшего распоряжения, а на площадке смогут присутствовать только официальные лица команды. Часть сотрудников клуба уже отстранены от любых мероприятий LNB на неопределённый срок.

