Гилберт Аренас раскрыл главный недостаток в игре Виктора Вембаньямы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас оценил игру и перспективы центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Вембаньяма невероятно быстро учится и адаптируется прямо по ходу матчей. Если он начнёт действовать проще, меньше увлекаясь дриблингом, шансы их команды на выход в финал Западной конференции существенно возрастут. Это правда: в серии до четырёх побед, пока он способен доминировать в обороне и контролировать игру, у команды сохраняются отличные перспективы.

А если Виктор научится набирать очки максимально эффективно, не растрачивая лишней энергии, соперникам останется лишь надеяться на удачу», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.