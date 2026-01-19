Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас раскрыл главный недостаток в игре Виктора Вембаньямы

Гилберт Аренас раскрыл главный недостаток в игре Виктора Вембаньямы
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас оценил игру и перспективы центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Вембаньяма невероятно быстро учится и адаптируется прямо по ходу матчей. Если он начнёт действовать проще, меньше увлекаясь дриблингом, шансы их команды на выход в финал Западной конференции существенно возрастут. Это правда: в серии до четырёх побед, пока он способен доминировать в обороне и контролировать игру, у команды сохраняются отличные перспективы.

А если Виктор научится набирать очки максимально эффективно, не растрачивая лишней энергии, соперникам останется лишь надеяться на удачу», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Сейчас читают:
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Видео
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android