НБА связалась с «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» насчёт проекта в Европе, клубы АПЛ ответили

Комментарии

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига намерена опереться на опыт и культуру европейского футбола при реализации проекта NBA Europe. По его словам, НБА ведёт переговоры с широким кругом потенциальных партнёров по всему континенту.

Сильвер подтвердил, что в рамках обсуждений лига контактировала с рядом английских футбольных клубов, включая «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». При этом, как информирует BBC Sport, ни один из этих клубов в настоящий момент не планирует выставлять команду в случае запуска проекта.

Ожидается, что новая европейская лига может стартовать в сезоне-2027/2028 и объединить до 16 команд, включая новые франшизы, действующие баскетбольные клубы и представителей футбольной среды.

Комментарии
