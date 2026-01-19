Скидки
Главная Баскетбол Новости

В НБА ответили, станет ли готовящийся баскетбольный проект конкурентом футболу в Европе

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время визита в Лондон подчеркнул, что готовящийся проект NBA Europe не рассматривается лигой как конкурент футболу в Европе и является частью более широкой спортивно-развлекательной экосистемы континента.

«Как человек из США я вижу, насколько глубока и почти сакральна приверженность европейских болельщиков своим футбольным клубам. Так что мы могли бы считать себя счастливчиками, если у нас получится прикоснуться к этой культуре. Здесь эта привязанность особенно сильна, и для меня это прежде всего возможность.

Мы не выходим на рынок с мыслью что-то забрать у футбола. Мы видим огромную экосистему развлечений и спорта и держим в уме, что по всему миру интерес к премиальным живым спортивным событиям только растёт», — приводит слова Сильвера BBC.

