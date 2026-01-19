«Лейкерс» в матче с «Торонто» пропустили меньше всего очков в этом сезоне НБА
Калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (110:93).
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 25, Дончич - 25, Джеймс - 24, Хатимура - 10, Смарт - 8, Винсент - 5, Хэйс - 3, Тимме - 3, Смит - 3, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Мамукелашвили - 20, Ингрэм - 19, Мюррей-Бойлс - 11, Куикли - 9, Лоусон - 5, Могбо - 4, Шид - 3, Дик, Темпл, Агбаджи, Мартин, Баттл
Для «озёрников» 93 — это наименьшее количество пропущенных очков в этом сезоне. Ранее команда пропускала 95 очков в ноябрьской встрече с «Милуоки Бакс» (119:95).
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету команды 25 побед и 16 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата «озёрники» на выезде сыграют с «Денвер Наггетс». Встреча пройдёт 21 января и начнётся в 6:00 мск.
Сейчас читают:
Алькарас потренировался перед АО-2026 в джерси Леброна:
