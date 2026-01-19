«Лейкерс» в матче с «Торонто» пропустили меньше всего очков в этом сезоне НБА

Калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (110:93).

Для «озёрников» 93 — это наименьшее количество пропущенных очков в этом сезоне. Ранее команда пропускала 95 очков в ноябрьской встрече с «Милуоки Бакс» (119:95).

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету команды 25 побед и 16 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата «озёрники» на выезде сыграют с «Денвер Наггетс». Встреча пройдёт 21 января и начнётся в 6:00 мск.

