Сергей Елевич высказался о причинах победы «Локомотива» в матче ЕЛ с «Зенитом»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Встреча прошла 18 января в Краснодаре и завершилась со счётом 95:85 в пользу хозяев площадки.

«Локомотив» показал хорошую защиту. За счёт этого они уверенно выиграли, плюс быстрый отрыв. У «Зенита» в этом матче было не очень качественное попадание, совершали потери. Но при этом надо сказать, что петербуржцам на данный момент не хватает игроков в составе», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

