Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Елевич высказался о причинах победы «Локомотива» в матче ЕЛ с «Зенитом»

Сергей Елевич высказался о причинах победы «Локомотива» в матче ЕЛ с «Зенитом»
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Встреча прошла 18 января в Краснодаре и завершилась со счётом 95:85 в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
95 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мартин - 26, Джонсон - 16, Мур - 16, Ищенко - 11, Миллер - 9, Хантер - 8, Коновалов - 3, Темиров - 2, Квитковских - 2, Попов - 2, Шеянов, Самойленко
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 16, Емченко - 10, Шаманич - 10, Роберсон - 8, Карасёв - 8, Рэндольф - 8, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Жбанов, Узинский, Кривых

«Локомотив» показал хорошую защиту. За счёт этого они уверенно выиграли, плюс быстрый отрыв. У «Зенита» в этом матче было не очень качественное попадание, совершали потери. Но при этом надо сказать, что петербуржцам на данный момент не хватает игроков в составе», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Огонь в глазах и топ-перформанс лидера. Детальный разбор «Локо» — «Зенит» в Единой лиге
Огонь в глазах и топ-перформанс лидера. Детальный разбор «Локо» — «Зенит» в Единой лиге

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android