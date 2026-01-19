Даниил Касаткин высказался о «Енисее» и Красноярске

Новичок «Енисея» Даниил Касаткин поделился впечатлениями от новой команды и Красноярска. О контракте 26-летнего форварда с «Енисеем» стало известно 13 января. Стороны заключили соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Красноярск — прекрасный город! У меня сложились исключительно положительные впечатления. Я уже успел заселиться и обустроиться, купив все необходимые вещи для комфортной жизни.

Команда приняла меня очень тепло, все ребята на позитиве. Я пообщался с тренерским штабом — сейчас работаю в индивидуальном режиме, но стараюсь как можно быстрее втянуться в процесс и приступить к контактным тренировкам и играм.

Всё будет зависеть от решений тренеров и медиков, однако я полон энтузиазма! Впечатления от города и команды просто потрясающие!» — приводит слова Касаткина пресс-служба «Енисея».

