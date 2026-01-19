Дирк Новицки отреагировал на то, что Кевин Дюрант превзошёл его по очкам в НБА

Чемпион НБА 2011 года Дирк Новицки поздравил форварда «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта с выходом на шестое место в списке величайших снайперов в истории североамериканской лиги. Ранее седьмую позицию занимал сам Новицки, который за время карьеры набрал 31 560 очков. В активе Дюранта сейчас 31 562 очка.

«Не то чтобы я был в восторге от того, что он меня обошёл, но, если серьёзно — для меня он один из самых чистых и техничных скореров, которых когда-либо видела игра. По сути, он семифутер, хотя сам говорит, что это не так. Я же считаю его семифутером с игрой атакующего защитника. Дриблинг, броски с отклонением… В защите один на один с ним действительно ничего нельзя сделать. Он всегда может подготовить отличный бросок. Вот насколько он мастеровит и какой у него классный бросок. Наблюдать за его карьерой невероятно.

Как я уже сказал, он один из самых чистых скореров, которых когда-либо видела эта игра. Так что поздравляю, Кевин. Продолжай в том же духе. Поднимись ещё на пару позиций выше и не сбавляй обороты. Удачи», — сказал Новицки в интерью пресс-службе «Хьюстона».

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»: