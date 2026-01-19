Игуодала — о Леброне: определяет направление всех разговоров в баскетболе, живая легенда

Бывший форвард НБА, экс-игрок «Голден Стэйт Уорриорз» и нынешний исполнительный директор Ассоциации игроков НБА Андре Игуодала высоко оценил влияние и долголетие карьеры Леброна Джеймса.

«Леброн достиг таких выдающихся результатов, что просто невозможно обходить его стороной. Это вполне закономерно: чем дольше человек остаётся на вершине, тем больше вокруг него возникает обсуждений и точек зрения — он всё время остаётся в центре внимания. Именно это, на мой взгляд, лучше всего доказывает его величие. О Леброне говорят всегда — и в восторженных отзывах, и в критике, ведь именно он определяет направление всех разговоров о баскетболе, он и есть живая легенда.

Долгие годы он был главной фигурой лиги, и, пожалуй, только он и Карим Абдул-Джаббар способны похвастаться тем, что несли эту нагрузку так долго. За всю историю лишь этим двоим удавалось олицетворять НБА на протяжении 20 лет. Даже сейчас Леброн продолжает доминировать на площадке благодаря своему баскетбольному интеллекту и первоклассной физической форме — его тело не подводит его из-за феноменальной работоспособности и внимания к подготовке. Для молодых игроков он стал образцом, наглядно показывая, как можно выстроить долгую и успешную карьеру в большом спорте», — приводит слова Игуодалы издание HoopsHype.