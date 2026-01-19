Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Террелл Картер — главный герой 13-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

Террелл Картер — главный герой 13-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 13-й недели главным героем стал центровой «Бетсити Парма» Террелл Картер.

На данный момент «Парма» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь ЦСКА, УНИКСу и «Локомотиву-Кубань». В последнем матче чемпионата пермяки проиграли армейцам со счётом 82:92. Картер в этой встрече набрал 15 очков, восемь подборов и пять передач.

В среднем по ходу сезона Картер набирает 12,9 очка, 6,1 подбора, 2,0 передачи и 1,0 блок-шота. Сейчас проходит голосование за лучшего игрока 14-й недели Единой лиги.

Сейчас голосуют:
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android