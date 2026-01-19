Террелл Картер — главный герой 13-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 13-й недели главным героем стал центровой «Бетсити Парма» Террелл Картер.

На данный момент «Парма» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь ЦСКА, УНИКСу и «Локомотиву-Кубань». В последнем матче чемпионата пермяки проиграли армейцам со счётом 82:92. Картер в этой встрече набрал 15 очков, восемь подборов и пять передач.

В среднем по ходу сезона Картер набирает 12,9 очка, 6,1 подбора, 2,0 передачи и 1,0 блок-шота. Сейчас проходит голосование за лучшего игрока 14-й недели Единой лиги.