«Лучший тренер в моей карьере». Американский игрок ЦСКА Тримбл высказался о Пистиолисе

Американский разыгрывающий московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримбл высоко оценил тренера армейцев Андреаса Пистиолиса, под началом которого он по-прежнему выступает в чемпионате.

«Пистиолис является лучшим тренером в моей карьере. Он и мой школьный тренер чётко поняли меня как игрока. Но на профессиональном уровне Пистиолис определённо лучший», — сказал Тримбл в интервью на YouTube-канале SwishCast — Sportski Podcast.

Мело 30 лет. На профессиональном уровне американский атлет выступает с 2017 года. Является двукратным чемпионом и MVP плей-офф Единой лиги в составе московского клуба, за который Тримбл играет с 2023 года.