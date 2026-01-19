Дюрант высказался о выходе на шестое место в списке величайших снайперов и истории НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился эмоциями после выхода на шестое место в списке величайших снайперов в истории НБА. Ранее шестую строчку занимал Дирк Новицки. В активе Дюранта теперь 31 562 очка. У Новицки осталось 31 560 очков. У Майкла Джордана, занимающего пятую позицию, 32 292 очка.

«Для меня это очень важно. Дирк — человек, которым я всегда восхищался, с которым соперничал и за которым следил каждый день. Я благодарен за то, что могу быть среди великих, и особенно ценно, что этот момент произошёл на родной арене. Спасибо всем в зале за поддержку и тёплое отношение.

Быть в лиге столько лет — это большое достижение. Чтобы попасть в такой список, нужно сыграть более тысячи матчей — и за этим стоит не только мой труд, но и помощь многих людей: тренеров, друзей, семьи, которые всегда верили в меня и поддерживали. Без них — без всей этой команды рядом — я бы не справился. Я никогда не добивался всего в одиночку и не собираюсь этого делать.

Очень приятно получать поздравления от близких, друзей и родных, делиться с ними этим событием. Здорово, что я могу отпраздновать его как с болельщиками, которые наблюдали за мной с трибун, так и со всеми, кто следил за моей карьерой с самого начала.

А быть всего на одну строчку ниже Майкла Джордана — это просто что-то из разряда фантастики. С детства я мечтал играть в лиге и быть среди сильнейших, но невозможно заранее предугадать, как всё сложится. Я рад, что моя карьера идёт именно так, и хочу дальше расти, подниматься ещё выше, чтобы посмотреть, к чему это приведёт. Пока что это потрясающий путь!» — сказал Дюрант на пресс-конференции.

