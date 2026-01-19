Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новицки — об НБА в Европе: у нас нет площадок, а через полтора года всё должно начаться

Новицки — об НБА в Европе: у нас нет площадок, а через полтора года всё должно начаться
Комментарии

Чемпион НБА 2011 года Дирк Новицки прокомментировал планы НБА по запуску собственной европейской лиги. Экс-игрок «Далласа» отметил амбициозные сроки проекта, но выразил уверенность, что европейская модель с выбыванием повысит зрелищность.

— НБА планирует создать собственную лигу в Европе. Что вы об этом думаете?
— У нас ещё даже нет никаких площадок, а через полтора года всё должно начаться. Вызывает уважение, это жёсткий график. Интересна европейская модель с повышением и понижением в классе, это очень, очень важно, ведь на этом в некоторой степени основана наша европейская спортивная культура. Это делает лигу более захватывающей. В НБА всё так: если ты плохо играешь в первой половине сезона, то в последних 40 встречах тебе фактически нечего играть.

Это делает просмотр немного тяжёлым. В европейской модели до самого конца есть за что бороться, например, за выживание. Но мне тоже интересно, как это будет работать, ведь ещё есть Евролига, а это хороший турнир, — приводит слова Новицки издание Sports Illustrated.

Сейчас читают:
НБА ведёт переговоры с «ПСЖ» о присоединении клуба к НБА в Европе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android