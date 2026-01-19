Новицки — об НБА в Европе: у нас нет площадок, а через полтора года всё должно начаться

Чемпион НБА 2011 года Дирк Новицки прокомментировал планы НБА по запуску собственной европейской лиги. Экс-игрок «Далласа» отметил амбициозные сроки проекта, но выразил уверенность, что европейская модель с выбыванием повысит зрелищность.

— НБА планирует создать собственную лигу в Европе. Что вы об этом думаете?

— У нас ещё даже нет никаких площадок, а через полтора года всё должно начаться. Вызывает уважение, это жёсткий график. Интересна европейская модель с повышением и понижением в классе, это очень, очень важно, ведь на этом в некоторой степени основана наша европейская спортивная культура. Это делает лигу более захватывающей. В НБА всё так: если ты плохо играешь в первой половине сезона, то в последних 40 встречах тебе фактически нечего играть.

Это делает просмотр немного тяжёлым. В европейской модели до самого конца есть за что бороться, например, за выживание. Но мне тоже интересно, как это будет работать, ведь ещё есть Евролига, а это хороший турнир, — приводит слова Новицки издание Sports Illustrated.