Кириленко выбрал самое важное качество в баскетболе между физикой, техникой и мышлением

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выбрал самое важное качество в баскетболе.

«Что в баскетболе важнее: физика, техника или баскетбольное мышление? Давайте немного порассуждаем.

Есть физика, но нет техники и баскетбольного мышления — работает? В принципе, да. Ты просто бегаешь как сумасшедший, и так в баскетбол тоже можно играть.

Есть техника, но нет физики? Уже сложнее. Физически одарённые ребята просто не дадут тебе дойти до той ситуации, где твоя техника может помочь. В этом смысле техника проигрывает физике.

Наверное, я бы остановился на баскетбольном мышлении, мне эта история нравится больше всего. Если у тебя есть голова, но нет физики и техники, ты всё равно можешь оказаться в правильном месте в нужный момент. Однако при этом физика в любом случае является залогом успеха. Она очень сильно решает, поэтому я поставлю её сразу после баскетбольного мышления.

Техника, скорее всего, будет на третьем месте. Особенно сейчас: есть много игроков, которые бросают не идеально, но попадают.

Натренировать баскетбольное мышление сложно, мне кажется, оно должно закладываться в очень раннем возрасте. Физику же можно тренировать всегда, это самое простое и понятное, что можно улучшать.

Если чувствуете, что где-то есть пробел, и не понимаете, с чего начать — начинайте с физики, это фундамент. Баскетбольное мышление — самое крутое из всего этого, а техника важна уже для закрепления», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.