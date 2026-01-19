Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила лучшие моменты игровой недели сезона-2025/2026

Единая лига представила лучшие моменты игровой недели сезона-2025/2026
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

Лучшие моменты и их авторы:

1. Передача Александра Гудумака и данк Данила Певнева.
2. Аллей-уп Айзеи Вашингтона на Норберта Лукача.
3. Попадание с разворота Всеволода Ищенко.
4. Блок-шот Алена Хаджибеговича.
5. Передача Дмитрия Хвостова.
6. Аллей-уп Тимофея Герасимова на Октавиуса Эллиса.
7. Аллей-уп Брендана Адамса на Глеба Фирсова.
8. Данк Игоря Вольхина.
9. Данк Владислава Емченко.
10. Данк Никиты Курбанова с передачи Ливио Жан-Шарля.

